РБК: Telegram заблокировали из-за планов Дурова создать криптовалюту

Причиной блокировки Telegram в России могли стать планы основателя мессенджера Павла Дурова запустить собственную криптовалюту, сообщает РБК со ссылкой на текст письма сотрудника 12-го центра спецслужбы, который курирует вопросы информационной безопасности.

«Это угроза безопасности страны... Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы"», – приводит РБК отрывок письма сотрудника подразделения ФСБ Романа Антипкина.

Подлинность письма от 18 апреля подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. В нем говорится, что программист стремится создать «полностью неконтролируемую финансовую систему».

О планах Дурова запустить собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Платежная система сможет обрабатывать миллионы операций в секунду.

К концу марта этого года Telegram отчитался перед Комиссией по ценным бумагам США (SEC) о привлечении $1,7 млрд от инвесторов на развитие TON. Блокчейн-платформа позволит получить независимость от правительств и банков и монетизировать мессенджер.

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Блокировка Telegram в России началась вечером 16 апреля после внесения мессенджера в реестр запрещенных сайтов. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жаловались на проблемы с доступом.

Роскомнадзор опроверг связь борьбы с мессенджером, заявив, что проблемные ресурсы функционируют в обычном режиме, в том числе соцсеть «Одноклассники», IP-адреса «Почты России» и сервис для создания журналов ReadyMag.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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