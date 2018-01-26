  • 26 Январь 2018
USD 26.01.2018 55.9288 +-0.4600
USD ММВБ 11:17 55.7933  
EUR 26.01.2018 69.4580 +0.0096
EUR ММВБ 11:17 69.5942  
Нефть($) 26.01.2018 70.40 +0.47
Нефть(p) 26.01.2018 3937.39 -5.88

Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище 28 января

Автор:


© Фото: Алексей Даничев / РИА "Новости"

Темы дня

Панихида пройдет в Большом зале театра музыкальной комедии.

Народную артистку России Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище 28 января. Гражданская панихида начнется в 10:00 в Большом зале Петербургского театра музыкальной комедии. Отпевание пройдет в 12:30 в соборе Владимирской иконы Божией матери.

Соболезнования в связи с кончиной артистки продолжают выражать политики и деятели искусства. По словам президента России Владимира Путина, светлая память о певице навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей ее яркого и щедрого дарования.

«Ее уход – большая, невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры. Людмилу Сенчину любили за удивительный по красоте голос, искреннюю, неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям», – сказал Путин.

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева подчеркнула, что Сенчина была исключительным профессионалом, а ее искренний образ и проникновенные песни навсегда останутся в сердцах слушателей.

«Тяжело и горестно осознавать, что ушла из жизни талантливая артистка, прекрасный человек и великий профессионал своего дела. Голос Людмилы Сенчиной, ее искренний и нежный образ, проникновенные песни навсегда останутся в наших сердцах и в сердцах всех, кому выпала честь знать и работать с народной артисткой», – цитириует Кадышеву РИА «Новости».

Сенчина скончалась утром 25 января, предположительно, из-за рака поджелудочной железы. Последние дни своей жизни 67-летняя певица провела в реанимации.

Народная артистка России родилась 13 декабря 1950 года в селе Кудрявцы под украинским Николаевым. В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Римского-Корсакова. По окончании обучения Сенчину пригласили в Театр музыкальной комедии в Ленинграде.

Всесоюзную известность артистке принесли романсы «Полынь», «Добрая сказка», «Целую ночь соловей нам насвистывал»; песни «Золушка», «Белый танец», «Песня о нежности».

Сенчина проявила себя как актриса и телеведущая. Она снялась в картинах «Голубые города», «Волшебная флейта» и «После ярмарки», а также в телешоу «Артлото», «Песня года», «Универсальный артист».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда: как Петербург отпразднует 74-ю годовщину

    Где возложат цветы в память о погибших, когда пройдет праздничный салют над Невой, какие яркие события запланированы в городе на Неве – в специальной афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в январе

    Январские праздники закончились, а это говорит о том, что свободного времени становится чуточку меньше. Тем не менее, мы нашли для вас несколько прекрасных событий, на которые непременно захочется сходить.

    читать далее →

    Петербуржцев приглашают на выставку картин Бориса Гребенщикова

    Серию «Азбука лунного света» можно будет посмотреть в Эрарте с 26 января по 19 февраля.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?

    Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для болельщиков будут доступны бесплатные авиабилеты, билеты на специальные бесплатные поезда и автобусы, а также предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно сделать, чтобы с минимальными затратами посетить матчи ЧМ-2018.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как праздновали Новый год в центре Ленинграда в 1937 году

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой вспоминает о том, что происходило на площади Урицкого 80 лет назад.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.01.18
    Торговые центры стали одним из самых популярных мест досуга для жителей России
    24.01.18
    Недорогие куклы на все вкусы: где и как искать
    15.01.18
    Изготовление предвыборных печатных агитационных материалов для выборов президента РФ 18 марта 2018 года
    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram