Народную артистку России Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище 28 января. Гражданская панихида начнется в 10:00 в Большом зале Петербургского театра музыкальной комедии. Отпевание пройдет в 12:30 в соборе Владимирской иконы Божией матери.

Соболезнования в связи с кончиной артистки продолжают выражать политики и деятели искусства. По словам президента России Владимира Путина, светлая память о певице навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей ее яркого и щедрого дарования.

«Ее уход – большая, невосполнимая утрата для музыкального искусства, для всей отечественной культуры. Людмилу Сенчину любили за удивительный по красоте голос, искреннюю, неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям», – сказал Путин.

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева подчеркнула, что Сенчина была исключительным профессионалом, а ее искренний образ и проникновенные песни навсегда останутся в сердцах слушателей.

«Тяжело и горестно осознавать, что ушла из жизни талантливая артистка, прекрасный человек и великий профессионал своего дела. Голос Людмилы Сенчиной, ее искренний и нежный образ, проникновенные песни навсегда останутся в наших сердцах и в сердцах всех, кому выпала честь знать и работать с народной артисткой», – цитириует Кадышеву РИА «Новости».

Сенчина скончалась утром 25 января, предположительно, из-за рака поджелудочной железы. Последние дни своей жизни 67-летняя певица провела в реанимации.

Народная артистка России родилась 13 декабря 1950 года в селе Кудрявцы под украинским Николаевым. В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Римского-Корсакова. По окончании обучения Сенчину пригласили в Театр музыкальной комедии в Ленинграде.

Всесоюзную известность артистке принесли романсы «Полынь», «Добрая сказка», «Целую ночь соловей нам насвистывал»; песни «Золушка», «Белый танец», «Песня о нежности».

Сенчина проявила себя как актриса и телеведущая. Она снялась в картинах «Голубые города», «Волшебная флейта» и «После ярмарки», а также в телешоу «Артлото», «Песня года», «Универсальный артист».