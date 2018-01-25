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В Петербурге умерла Людмила Сенчина

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© Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

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Певица скончалась на 68 году жизни.

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге в возрасте 67 лет, сообщил ее епродюсер Леонид Андреев. 

«Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8.30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», – сказал Андреев.

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Сенчина родилась 13 декабря 1950 года в селе Кудрявцы под украинским Николаевым. В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Римского-Корсакова. По окончании обучения ее пригласили в Театр музыкальной комедии в Ленинграде.

Всесоюзную известность Сенчиной принесли романсы «Полынь», «Добрая сказка», «Целую ночь соловей нам насвистывал»; песен «Золушка», «Белый танец», «Песня о нежности».

Сенчина проявила себя как актриса и телеведущая. Она снялась в картинах «Голубые города», «Волшебная флейта» и «После ярмарки», а также в телешоу «Артлото», «Песня года», «Универсальный артист».

 

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