Народная артистка России Людмила Сенчина завещала похоронить себя на Смоленском кладбище Петербурга, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Дата и место похорон станут известны позднее. Сейчас попрощаться с певицей приходят к Театру музыкальной комедии, в котором она работала.

Соболезнования в связи с кончиной артистки продолжают выражать политики и деятели культуры. По словам певицы и актрисы Эдиты Пьехи, из жизни ушел светлый лучик, красивый человек с ангельским голосом.

«К сожалению, мир так устроен, что время от времени забирает к себе людей, которым еще можно было долго жить. Уход Людочки Сенчиной – тот случай. Почему она, светлый лучик, красивый человек с ангельским голосом, почему такая певица ушла рано? Могла еще жить и жить, петь и петь для нас свои роскошные песни. Последняя наша встреча произошла 31 июля в Октябрьском зале, у нее были сияющие глаза и неповторимая улыбка. Ничто не предвещало, что ее скоро не будет», – цитируют Эдиту Пьеху РИА «Новости».

Присоединился к соболезнованиям и министр культуры России Владимир Мединский. Он подчеркнул, что смерть Сенчиной стала огромной утратой для страны.

«Большой утратой для отечественной культуры стала кончина популярной певицы, народной артистки России Людмилы Сенчиной. Душевно щедрая, женственная и обаятельная, она посвятила свою жизнь высокой цели — служению искусству и людям. Людмила Петровна прошла насыщенный путь, ее прекрасный голос и неповторимая манера исполнения были хорошо знакомы жителям нашей страны, поклонникам эстрадной песни», – отмечается на сайте Минкульта.

По словам композитора и певца Игоря Корнелюка, Сенчина скончалась из-за рака поджелудочной железы. Последние дни своей жизни певица провела в реанимации. Смерть 67-летней артистки наступила 25 января в половине восьмого утра.

Сенчина родилась 13 декабря 1950 года в селе Кудрявцы под украинским Николаевым. В 1966 году она поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Римского-Корсакова. По окончании обучения ее пригласили в Театр музыкальной комедии в Ленинграде.

Всесоюзную известность Сенчиной принесли романсы «Полынь», «Добрая сказка», «Целую ночь соловей нам насвистывал»; песен «Золушка», «Белый танец», «Песня о нежности».

Сенчина проявила себя как актриса и телеведущая. Она снялась в картинах «Голубые города», «Волшебная флейта» и «После ярмарки», а также в телешоу «Артлото», «Песня года», «Универсальный артист».