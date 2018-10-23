В метро рассказали, почему «Горьковская» после реконструкции стала похожа на «летающую тарелку»

Сотрудники петербургского метро рассказали, почему «Горьковская» после реконструкции 2009 года стала похожа на «летающую тарелку». В подземке признают, что форма строения – немного необычное решение для центра города. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

«С одной стороны, архитектурный стиль наземного вестибюля станции действительно смотрится инопланетно. С другой стороны, выделялось на общем фоне Петроградской стороны и предыдущее здание станции», – считают в метрополитене.

В подземке рассказывают, что при реконструкции «Горьковской» использовали новейшие материалы для облицовки, а позже ей решили придать цилиндрическую форму.

Вестибюль станции специально приподнят на ступенчатое основание. Это сделано для защиты от наводнений. Верхняя часть «летающей тарелки» предназначена для административных и хозяйственных помещений метрополитена.

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«Сам проект транспортного пришельца разработали архитекторы из бюро “СУАР.Т”. Градостроительный совет Петербурга в 2008 году решился поддержать их смелую идею, оформленную в стиле хай-тек, которая предусматривала расширение вестибюля для установки дополнительных дверей и пандусов. Решился и не прогадал», – рассказали в метро.

В подземке также добавили: «Петербуржцы, пусть и не все, но полюбили инопланетную станцию, а для многих туристов станция попала в список для обязательного посещения при визите в Северную столицу».

Ранее в метрополитене рассказали, зачем на «Московской» нужны дополнительные двери, почему на «Проспекте Ветеранов» пищит кабина машиниста, для чего на «Площади Ленина» установлены две кабины для дежурных, зачем на выходе с «Площади Восстания» установлена лестница, почему в подземке нет женщин-машинистов и почему поручень эскалатора движется быстрее ступенек.