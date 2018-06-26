В петербургском метро рассказали, почему женщины не работают машинистами

Представители петербургского метрополитена рассказали, что женщины не могут работать машинистами из-за российского законодательства. Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Согласно постановлению правительства РФ от 2000 года, запрещается использование женского труда на работе с вредными или опасными условиями труда. Работа машинистом входит в перечень запрещенных профессий.

Авторы канала отметили, что ранее женщины работали наравне с коллегами-мужчинами. В 1955 году, когда Ленинградский метрополитен начал свою работу, была сформирована бригада из четырех женщин-машинистов.

«Увы, служба машинистом в метро считается для представительниц прекрасного пола тяжелой, вредной и опасной, поэтому метрополитен предлагает им другие возможности трудоустройства – в кассовых залах, дежурных, исследовательских и многих других службах», – подчеркнули представители подземки.

Руководство подземки прежде объясняло, почему в вестибюлях станций нет урн и туалетов и почему поручни эскалатора движутся быстрее ступенек.

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