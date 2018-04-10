Петербуржцам объяснили, почему в метро поручни эскалатора движутся быстрее ступенек

Руководство Петербургского метрополитена объяснило, почему ступени эскалатора и поручни движутся с разной скоростью. Ответ был опубликован в официальном Telegram-канале метро.

«Вопрос очень популярный среди пассажиров любого метрополитена, и ответов на него несколько — от мифических догадок до технических размышлений. Правда за последними», — отметили в администрации подземки.

Специалисты пояснили, что ступени и поручни работают независимо друг от друга. Они приводятся в движение двумя разными механизмами, которые работают на разной скорости.

В метрополитене уточнили, что устройства можно синхронизировать, но в этом нет надобности. Эксперты подчеркнули, что это было бы трудозатратно и нецелесообразно, потому что допустимая разница скоростей не превышает 2%.

«Да, из-за этих двух процентов нам периодически нужно переставлять руку поближе к себе, но непреодолимого дискомфорта эта особенность эскалатора, согласитесь, нам все же не приносит», — добавили в метрополитене.

Прежде пассажирам отвечали и на другие популярные вопросы о подземке. В частности, им рассказали, почему в вестибюлях метро нет урн и туалетов.

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