В петербургском метро рассказали, почему на «Площади Ленина» стоят две кабины дежурных

Сотрудники метрополитена Петербурга объяснили, зачем на станции «Площадь Ленина» работают два дежурных у эскалатора. Об этом говорится в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Решение руководства подземки связано с особенностями станции. «Дело в том, что на Боткинской улице вестибюль визуально разделён между залом с турникетами и залом с эскалаторами. Поэтому у сотрудников метрополитена, работающих на входе в станцию у турникетов, нет обзора на эскалаторы с верхнего вестибюля», – отметили в метро.

Второй пост дежурного появился, чтобы устранить слепую зону. В подземке добавили, что это важная мера обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее в метрополитене объяснили разную длину черточек на табло в вагонах, рассказали, зачем на «Московской» нужны дополнительные двери и почему на «Проспекте Ветеранов» пищит кабина машиниста.