В метро Петербурга рассказали, зачем на выходе с «Площади Восстания» установлена лестница

Сотрудники петербургского метро объяснили, почему на выходе со станции «Площадь Восстания» к Невскому проспекту установлена лестница, хотя ее нет при входе в вестибюль. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

По словам работников подземки, решение связано с перепадом высот. Невский проспект проходит в стороне от Дворцовой площади к площади Восстания под небольшим углом.

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«Подъем этот почти не ощущается во время прогулки, к тому же Петербург – город не холмистый и лишних поводов думать о себе в этом ключе не дает. Однако на месте, где находится наземный вестибюль станции «Площадь Восстания», становится заметно, что сама площадь располагается выше одноименной улицы», – отметили в метрополитене.

В подземке добавили, что для выхода со станции был оборудован стилобат – архитектурный элемент, которым обозначают верхнюю часть ступенчатого цоколя здания.

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