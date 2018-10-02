В петербургском метро рассказали, почему на «Проспекте Ветеранов» пищит кабина машиниста

Сотрудники петербургского метро объяснили, что за звук издает кабина машиниста по прибытии на станцию «Проспект Ветеранов». Об этом сообщили в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Сигнал означает, что дальнейший путь по тоннелю запрещен. Его подает автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС).

Система установлена в кабине управления составом. Она выполнена в виде светящихся ячеек с цифрами и буквами.

В подземке отметили, что АЛС издает звук не только на «Проспекте Ветеранов». Сигналы появляются и во время движения состава по маршруту.

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