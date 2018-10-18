«Тушенки там нет»: в метро рассказали, зачем нужны двери на стенах тоннелей

Сотрудники петербургского метро объяснили, зачем нужны двери на стенах тоннелей. Многие считают, что там хранятся запасы на случай войны, но это не так. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».
По словам работников подземки, многие думают, что за дверями путевых стен хранятся запасы тушенки. На самом деле там спрятаны провода, которые идут за архитектурной отделкой стен.
Двери установлены для того, чтобы в случае повреждения проводов, их можно было быстро восстановить или заменить.
«Через окна поезда вы можете видеть провода в тоннеле – это либо электрические провода, обеспечивающие освещение и работу электроприборов (насосов, светофоров), либо провода связи (связь с тоннелем, с дежурной по станции, кабели сотовых операторов). Можно заменить и различные канализационные трубы, водопровод», – рассказывают в метро.
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