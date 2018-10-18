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«Тушенки там нет»: в метро рассказали, зачем нужны двери на стенах тоннелей

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© Фото: Игорь Ванин / metrowalks

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Двери, которые пассажиры могут видеть в ожидании поезда, нужны для доступа работников метро к проводке и трубам.

Сотрудники петербургского метро объяснили, зачем нужны двери на стенах тоннелей. Многие считают, что там хранятся запасы на случай войны, но это не так. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

По словам работников подземки, многие думают, что за дверями путевых стен хранятся запасы тушенки. На самом деле там спрятаны провода, которые идут за архитектурн­ой отделкой стен.

Двери установлены для того, чтобы в случае повреждения проводов, их можно было быстро восстановить или заменить.

«Через окна поезда вы можете видеть прово­да в тоннеле – это либо электрические провода, обеспечивающие освещение и работу электроприборов (насосов, светофоров), либо провода связи (связь с тоннелем, с дежурной по станции, кабели сотовых опе­раторов). Можно заменить и различные канализационные трубы, водопровод», – рассказывают в метро.

Ранее в метрополитене рассказали, зачем на «Московской» нужны дополнительные двери, почему на «Проспекте Ветеранов» пищит кабина машиниста, для чего на «Площади Ленина» установлены две кабины для дежурных, зачем на выходе с «Площади Восстания» установлена лестница, почему в подземке нет женщин-машинистов и почему поручень эскалатора движется быстрее ступенек.

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