В метро Петербурга объяснили, зачем станции «Московская» вторые двери. Об этом сообщается в Telegram-канале «Метро. Повседневности».

Отдельно стоящие двери на «Московской» выполняют важную задачу – обеспечивают доступ с платформы в тоннель.

«При случае, например, эвакуации у этих дверей устанавливаются так называемые сходни – небольшая лестница, предназначенная для спуска пассажиров и сотрудников метрополитена на пути или, наоборот, их подъема на платформу», – рассказали в метрополитене.

У пассажиров возникнет вопрос, почему на «Московской» такие «технические» двери есть, а на других станциях нет. «Дело в том, что подземный зал «Московской» является самым длинным среди закрытых станций типа «горизонтальный лифт». Длина платформы была увеличена из-за того, что выходы на поверхность сделаны на разные стороны Московской площади», – отвечают в подземке.

На станции смонтировано 52 двери (по 26 на каждой стороне платформы), отделяющие тоннели от центрального пассажирского зала. 48 створок используется для организации посадки и высадки пассажиров из вагонов, а оставшиеся четыре закрыты и предназначены для эвакуации.

На других станциях закрытого типа эвакуационные задачи выполняют те же двери, которыми каждый день пользуются пассажиры и которые установлены по краям платформы.