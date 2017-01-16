Гостиный двор, Цирк Чинизелли и другие достопримечательности Петербурга "передали" РПЦ

Арт-группа «Родина» провела в Петербурге акцию, посвященную передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Активисты сфотографировались у множества известных объектов города с баннерами, на которых написано «В дар РПЦ».Участники арт-группы сделали снимки у Гостиного двора, Цирка Чинизелли, реки Фонтанки, Театра юного зрителя, Медного всадника и других достопримечательностей.

«"Родина" передает эти объекты РПЦ, потому что все и так уже немножко принадлежит РПЦ. Все, что ни видишь по эту сторону, ее границы, и даже по ту – все ее владения, потому что когда говоришь "родина", подразумеваешь РПЦ», — говорится в заявлении «Родины».

На минувшей неделе движение «Весна» устроило акцию против передачи Исаакиевского собора. Активисты вывесили на колоннаде собора баннер с надписью «Не РПЦ».

В пятницу, 13 января, у собора прошла встреча петербуржцев, несогласных с передачей собора, с депутатами городского Законодательного собрания. На встрече стало известно, что 28 января на Марсовом поле пройдет митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

На сайте Change.org идет сбор подписей за отмену передачи собора в ведение Церкви. В настоящее время уже собрано более 187 тыс. подписей.

О передаче Исаакиевского собора РПЦ губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил во вторник, 10 января.

Фото: vk.com/rodina_group