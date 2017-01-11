Церковь рассчитывает содержать Исаакиевский собор за счет субсидий

Московская патриархия рассчитывает, что пользование Исаакиевского собора Русской православной церковью будет осуществляться за счет субсидий.

По мнению главы юридической службы Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги), городские субсидии должны быть задействованы, так как собор является объектом ЮНЕСКО, сообщает "Интерфакс-Религия".

Игумения Ксения также сказала, что по закону № 327 о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, если передаваемое здание занято организацией культуры, например, музеем, ему должно быть предварительно предоставлено помещение, равноценное по площади, техническому состоянию.

Глава юридической службы Московской патриархии заявила, что вся музейная деятельность в соборе сосредоточена на экспонировании самого церковного пространства и архитектурных особенностей. По ее мнению, возникает вопрос, что музей будет делать в новом здании, если "музей занимался показом самого здания".

Кроме того, игумения Ксения предположила, что экспонаты, которые хранятся в соборе, в том числе иконы и иконостас, сохранят в управлении музея и передадут в безвозмездное пользование Церкви.

Министерство культуры РФ заявило, что выделение федерального финансирование невозможно, сообщают "Ведомости". Исаакиевский собор в 2012 году был передан в собственность Петербурга, а ведомство может выделить средства лишь на объекты из собственности Российской Федерации. Согласований с ЮНЕСКО также не потребуется, так как объектом Всемирного наследия считается весь исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним памятники, которые по отдельнести не прописаны как объекты Всемирного наследия.

Накануне, 10 января, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен. Он также добавил, что содержать собор Церковь будет за собственный счет.

Сегодня, 11 января, движение "Весна" провело акцию против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Активисты установили на колоннаде храма баннер с надписью "Не РПЦ".

Участники акции собирались вывесить надпись "Слава Богу, не РПЦ" из трех частей, однако за ними следовали полицейские, поэтому удалось разместить лишь одну. Баннер провисел несколько минут, после чего был снят сотрудниками правоохранительных органов.

Фото: vk.com/spb_vesna

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал призывы отказать в передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви "провокационными заявлениями".

По словам спикера ЗакСа, передача собора — "это исполнение не только пожеланий сотен тысяч верующих, но и положений федерального закона".

Николай Буров, директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", заявил, что процесс передачи собора займет не менее 24-36 месяцев. При этом он уверен, что после Исаакия "вслед за Исаакием дело дойдет до Спаса-на-Крови".

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский назвал передачу Исаакиевского собора церкви "огромной ошибкой", которая, тем не менее, "будет исправлена".

Петербургские активисты запустили сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование Русской православной церкви. Каждая подпись, оставленная в предложенной на сайте форме для заполнения, будет перенаправлена в администрацию Петербурга в виде официального обращения гражданина в органы власти, обещают организаторы. Кроме того, сбор подписей за отмену передачи собора происходит на Change.org.