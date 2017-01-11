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Спикер ЗакСа Макаров назвал провокацией призывы не отдавать Исаакиевский собор РПЦ

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© Фото: img-2.photosight.ru

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Директор музея Николай Буров заявил, что "вслед за Исаакием дело дойдет до Спаса-на-Крови".

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров назвал призывы отказать в передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви "провокационными заявлениями".

По словам спикера ЗакСа, передача собора — "это исполнение не только пожеланий сотен тысяч верующих, но и положений федерального закона".

"Что же касается призывов нарушить закон, отказать в передаче собора церкви, то это провокационные заявления, направленные, в том числе, и на разжигание религиозной розни. Мы обязаны соблюдать законодательство, и будем его соблюдать", — сказал Макаров.

Николай Буров, директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", заявил, что процесс передачи собора займет не менее 24-36 месяцев.

"Основываясь на опыте передачи церкви Сампсониевского собора, занявшей 1,5 года, могу предположить, что по самым оптимистичным подсчетам аналогичный процесс в Исаакиевском соборе может занять от 24 до 36 месяцев", — передает ТАСС слова Бурова.

Директор "Исаакиевского собора добавил, что "это не сравнимые процессы, поскольку в Сампсониевском соборе речь шла о 141 предмете, а в Исаакиевском их несколько тысяч". Кроме того, Буров сказал, что "вслед за Исаакием дело дойдет до Спаса-на-Крови".

"Музей в привычном виде, естественно, прекращает существование. В 2016 году мы передали церкви два наших объекта - Смольный и Сампсониевский соборы, теперь речь идет об Исаакиевском. Уверен, что вслед за Исаакием дело дойдет до Спаса-на-Крови. Музей не может сохраняться в таком виде, думаю, его либо разукрупнят, либо превратят в три филиала", — сказал Буров.

Председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член патриаршего совета по культуре Леонид Калинин призвал не устраивать "революцию" из-за передачи собора.

"Мне хочется петербуржцам сказать самые добрые слова. Не нужно строить баррикады и вновь пытаться устраивать революцию. Мы это прошли и слишком дорого за это заплатили", — сказал Калинин.

Представитель РПЦ добавил, что после передачи собора он в первую очередь будет храмом, а лишь потом музеем.

Накануне, 10 января, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский назвал передачу Исаакиевского собора церкви "огромной ошибкой", которая, тем не менее, "будет исправлена".

Петербургские активисты запустили сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование Русской православной церкви. Каждая подпись, оставленная в предложенной на сайте форме для заполнения, будет перенаправлена в администрацию Петербурга в виде официального обращения гражданина в органы власти, обещают организаторы. Кроме того, сбор подписей за отмену передачи собора происходит на Change.org.

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