В интернете собирают подписи против передачи Исаакиевского собора РПЦ

В Петербурге началась общественная кампания против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Накануне, 10 января, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен.

По мнению организаторов кампании "#ИсаакийГороду", губернатор не имеет права решать подобные вопросы без учеты мнения петербуржцев.

"Когда губернатор Полтавченко внезапно заявляет, что судьба Исаакиевского собора окончательна решена, возникает резонный вопрос, а кто решал? Ведь решать это только нам с вами — петербуржцам", — заявил Федор Горожанко, гражданский активист и один из организаторов кампании.

На сайте общественной кампании проходит сбор подписей против передачи собора церкви.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский назвал передачу Исаакиевского собора церкви "огромной ошибкой", которая, тем не менее, "будет исправлена".

"Я считаю, что мои права и интересы этим решением будут нарушены. Встретимся в суде", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/visboris

Также Вишневский напомнил об истории со строительством делового квартала "Охта-центр" на правом берегу Неву. Проект был отменен на стадии проведения подготовительных работ из-за протестов градозащитников и горожан.