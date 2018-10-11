У «Обводного канала» появилось граффити на тему уголовных дел за репосты

Художники из арт-группы «Явь» сделали новое граффити в Петербурге. Работа посвящена уголовным делам, связанным с записями, репостами и лайками в интернете.

Граффити отсылает к названию романа Джорджа Оруэлла «1984» о мире, жители которого находятся под полным контролем властей. Слова «Не выходи в онлайн, не совершай ошибку» – перефразированная знаменитая цитата поэта Иосифа Бродского.

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Работу художники сделали на Воронежской улице неподалеку от станции метро «Обводный канал».

В последнее время в России стали часто возбуждать дела по статье 282 УК РФ за репосты и комментарии в социальных сетях. Всего за первое полугодие 2018 года возбудили 762 дела об экстремизме.

В начале октября президент РФ Владимир Путин предложил смягчить закон. Согласно его предложению граждан, которых впервые признают виновными, будут привлекать к административной ответственности