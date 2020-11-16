Уличные художники Северной столицы создали арт-проекцию на стене здания

Уличные художники Петербурга создали новую технику, которая проецирует их граффити на стены зданий. Лидер арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина сообщила, что таким образом жители города могут быть ознакомлены с творчеством художников. Оборудование устанавливается художниками на улицах Петербурга.

Большой плюс технологии заключается в том, что с художнику предоставляется возможность с помощью проекции показать свою картину на фасаде любого здания. При этом, работы не наносит ущерб зданию и не портит исторический облик Петербурга. Отмечается, что у художника нет возможности уйти, оставив работу на здании. Произведение может отображаться на стене только если художник находится рядом и охраняет проектор от посторонних.