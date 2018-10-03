Путин предложил смягчить статью УК РФ об экстремизме

Президент России Владимир Путин предложил смягчить статью 282 Уголовного кодекса РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение депутатам Государственной думы.

Поправки в УК РФ предусматривают, что граждан, которых впервые признают виновными, будут привлекать к административной ответственности. Соответствующая статья должна появиться в Кодексе об административных правонарушениях.

В качестве наказания предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

Уголовная наступит в случае повторного нарушения, совершенного в течение года.

Законопроект не затрагивает вторую часть статьи, которая устанавливает уголовную ответственность за те же деяния, совершенные организованной группой, с применением насилия или с использованием служебного положения.

В последнее время в России стали часто возбуждать дела по статье 282 УК РФ за репосты и комментарии в социальных сетях. Всего за первое полугодие 2018 года возбудили 762 дела об экстремизме.