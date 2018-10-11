Активисты повесили на Сенатской площади порезанную Конституцию в рамке

Петербургские активисты установили на Сенатской площади инсталляцию «Исчезающая Конституция Российской Федерации». Ее сделали члены движения «Время».

Акция у здания Конституционного суда на Сенатской площади стала отсылкой к случаю с работой граффити-художника Бэнкси «Девочка с шаром». После того, как картину на торгах продали более чем за 1 млн фунтов стерлингов, полотно начало проходить через шредер. Его артист встроил в раму, чтобы уничтожить свое произведение.

Активисты время также отметили, что председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о необходимости внесения поправок в основном закон России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таких планов в Кремле нет.

«Механизм исчезновения и попрания главного Закона страны был запущен властью много лет назад, и сегодня от нашей Конституции практически ничего не осталось. Стабильность Конституции — залог законности режима, устойчивости государственной и правовой организации. Конституция не может перекраиваться в угоду сиюминутным интересам находящихся у власти политических групп», — добавили в движении «Время».