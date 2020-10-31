На петербуржских художников написали заявление в полицию

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию по поводу уличных художников, которые хотели расписать фасад здания.

Петербургские художники из арт-группы "Явь" хотели расписать заброшенное здание на Петергофском шоссе, однако мужчина, представившийся сотрудником местного Центра физкультуры, спорта и здоровья, помешал им. Он вызвал полицию и написал заявление о намеренной порче. Об этом художники рассказали на своей странице "Вконтакте".

По словам художников, они проводили грунтовку стены, чтобы нарисовать там олененка, медвежат и ежика. Однако сотрудник посчитал предыдущее состояние здания "идеальным".