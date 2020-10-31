Петербургский чиновник пожаловался в полицию на уличных художников

Художники из арт-группы «Явь» рассказали в своей официальной группе социальной сети «ВКонтакте» о том, как попали в полицию из-за заявления местного чиновника. Жалоба поступила при попытке расписать заброшенное здание на Петергофском шоссе, 72.

На бывшей раздевалке и пункте выдаче лыж и коньков по замыслу творческого объединения должен был появиться крупный рисунок оленя. 28 октября стену здания загрунтовали, 29 покрасили белой краской, а вчера, 30 октября, начали наносить рисунок в анимационном стиле. По словам художников, их прервал Игорь Шустров — и.о. директора государственного Центра физической культуры, здоровья и спорта Красносельского района. Мужчина проезжал мимо будущего арт-объекта и возмутился «намеренной порчей». Художники сообщили, что по поручению вице-губернатора города с февраля 2021 стрит-арт не будут закрашивать, однако мужчина все же пообещал составить смету на ущерб и вызвал полицию.