Возле «Звенигородской» установили микрофон в наручниках против отмены концертов

В Петербурге возле станции метро «Звенигородская» появился арт-объект, посвященное отмене концертов в России. Его создали члены арт-группы «Явь».

Уличные художники представили микрофон, закованный в наручники. Он находится на одном из электрощитов неподалеку от метро.

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Артисты также посвятили теме запретов концертов граффити в Москве. Художников задержала полиция, но вскоре отпустила их.

«Рост гражданской активности не запретить, талантливую молодежь не скрыть, нас не остановить», – добавили в арт-группе «Явь».

Осенью 2018 года в России участились случаи отмены концертов по разным причинам. С проблемами столкнулись рэпер Хаски, электронная группа IC3PEAK и другие исполнители.