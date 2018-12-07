В администрации президента РФ назвали глупостью запреты концертов

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал глупостью запреты концертов в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Слова Кириенко прозвучали на съезде партии «Единая Россия». На мероприятии чиновник подчеркнул, что «надо уметь работать с современной молодежной культурой».

«Когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится – заканчивается это запретами концертов. Это глупость», – заявил Кириенко.

Осенью 2018 года в России участились случаи отмены концертов по разным причинам. С проблемами столкнулись рэпер Хаски, электронная группа IC3PEAK и другие исполнители.