  • 21 Август 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 21.08.2018 72.46 +0.33
Нефть(p) 21.08.2018 4848.12 +66.94

Картина дня: Курбан-байрам, ветер в Петербурге, Европейский университет

Автор:


© Фото: Духовное управление мусульман Петербурга

Темы дня

Сколько мусульман отметили праздник в Северной столице, что случилось из-за непогоды и почему ЕУ перенес начало приемной комиссии.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало празднование мусульманского праздника Курбан-байрам в Северной столице.

По данным Духовного управления мусульман Петербурга, к Соборной мечети на Каменноостровском проспекте пришли около 110 тыс. человек. У Мемориальной мечети им. Жафяр-Хазрата Пончаева собралось порядка 21 тыс. верующих, а на Московский проспект к молельному дому «Сенная» – около 6 тыс.

Из-за праздника утром в центре Петербурга перекрывали движение. Ограничения спровоцировали большие пробки.

Второй темой, по версии «Монитора», стала непогода в Петербурге. С ней связаны несколько инцидентов, случившихся 21 августа.

Из-за сильного ветра в центре Петербурга закрыли для посетителей несколько садов. Также ограничения ради безопасности ввели в Нижнем парке Петергофа.

Ночью ураган повалил в Северной столице 42 дерева, несколько дорожных знаков и фонарных столбов. В Ленобласти ситуация еще хуже: деревья падали на пути следования электричек, пассажиры помогали машинистам разбирать завалы.

Вечером 21 августа из-за ветра с арки Главного штаба упали строительные конструкции. Они приземлились на троих человек, которые после инцидента обследовали медики.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал перенос начала приемной комиссии в Европейском университете. Первыми об этом сообщили 78.ru (14:00), «Фонтанка» (14:30) и «Деловой Петербург» (16:05).

Петербургский вуз не смог начать кампанию, поскольку еще не получил оригиналы документов о получении образовательной лицензии. Руководство ЕУ имеет лишь отсканированные варианты бумаг.

Несмотря на это, в университете планируют провести вступительные экзамены 12 сентября, а учебный год начать 1 октября.

Образовательное учреждение лишилось лицензии в августе 2017 года. Вуз неоднократно пытался оспорить решение в суде, но получал отказ. В конце июня 2018 года ЕУ проиграл очередной судебный спор о лишении лицензии, после чего в аппарате ректора заявили, что не собираются больше судиться с Рособрнадзором.

В начале августа чиновники не нашли никаких нарушений в вузе. Через неделю университету вернули образовательную лицензию.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-7 популярных мест Петербурга для фотографий в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал красивые здания Северной столицы, в которых можно сделать идеальные снимки.

    читать далее →

    Свет манящий и загадочный: пять прекрасных маяков недалеко от Петербурга

    Самый высокий в России маяк и третий по высоте маяк в мире, самый старый в России маяк, маяк-герой во время Великой Отечественной войны – рассказываем, как можно быстро до них добраться из центра Северной столицы.

    читать далее →

    Хоть на край света: топ-5 железнодорожных вокзалов Петербурга

    Ровно 167 лет назад император Николай I впервые отправился на поезде из Петербурга в Москву. «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить все вокзалы Северной столицы, откуда можно отправиться в интересное путешествие прямо сейчас.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.08.18
    Интересные факты о Греции
    20.08.18
    Кабельные системы обогрева
    20.08.18
    Разновидности и области применения дренажных колодцев
    17.08.18
    Эпиляция лазером в московской клинике «Лазмед» – возможность избавиться от нежелательных волос
    13.08.18
    Подготовка и организация выездных мероприятий: аренда шатров и тентов
    13.08.18
    Светодиодные экраны от компании FUTURE-VISION
    09.08.18
    Складская недвижимость: ритейлеры уступят производству
    07.08.18
    Какие материалы используются для производства памятников?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram