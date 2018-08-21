Картина дня: Курбан-байрам, ветер в Петербурге, Европейский университет

Главной темой дня, согласно «Монитору», стало празднование мусульманского праздника Курбан-байрам в Северной столице.

По данным Духовного управления мусульман Петербурга, к Соборной мечети на Каменноостровском проспекте пришли около 110 тыс. человек. У Мемориальной мечети им. Жафяр-Хазрата Пончаева собралось порядка 21 тыс. верующих, а на Московский проспект к молельному дому «Сенная» – около 6 тыс.

Из-за праздника утром в центре Петербурга перекрывали движение. Ограничения спровоцировали большие пробки.

Второй темой, по версии «Монитора», стала непогода в Петербурге. С ней связаны несколько инцидентов, случившихся 21 августа.

Из-за сильного ветра в центре Петербурга закрыли для посетителей несколько садов. Также ограничения ради безопасности ввели в Нижнем парке Петергофа.

Ночью ураган повалил в Северной столице 42 дерева, несколько дорожных знаков и фонарных столбов. В Ленобласти ситуация еще хуже: деревья падали на пути следования электричек, пассажиры помогали машинистам разбирать завалы.

Вечером 21 августа из-за ветра с арки Главного штаба упали строительные конструкции. Они приземлились на троих человек, которые после инцидента обследовали медики.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал перенос начала приемной комиссии в Европейском университете. Первыми об этом сообщили 78.ru (14:00), «Фонтанка» (14:30) и «Деловой Петербург» (16:05).

Петербургский вуз не смог начать кампанию, поскольку еще не получил оригиналы документов о получении образовательной лицензии. Руководство ЕУ имеет лишь отсканированные варианты бумаг.

Несмотря на это, в университете планируют провести вступительные экзамены 12 сентября, а учебный год начать 1 октября.

Образовательное учреждение лишилось лицензии в августе 2017 года. Вуз неоднократно пытался оспорить решение в суде, но получал отказ. В конце июня 2018 года ЕУ проиграл очередной судебный спор о лишении лицензии, после чего в аппарате ректора заявили, что не собираются больше судиться с Рособрнадзором.

В начале августа чиновники не нашли никаких нарушений в вузе. Через неделю университету вернули образовательную лицензию.