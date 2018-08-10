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Европейскому университету разрешили снова учить студентов

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© Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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После долгих разбирательств чиновники вернули вузу лицензию.

Рособрнадзор выдал Европейскому университету в Петербурге лицензию на образовательную деятельность. Соответствующий приказ, подписанный 10 августа, опубликован на официальном сайте службы.

Согласно документу, вуз получил приложение к лицензии по 13 образовательным программам в магистратуре и в аспирантуре.

Проверки в Европейском университете начались в 2016 года по инициативе Виталия Милонова, который в тот момент занимал пост депутата Законодательного собрания Петербурга. Он рассказал, что ему пожаловались студенты, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ-сообщества.

Университет лишился лицензии по иску Рособрнадзора в августе 2017 года. Вуз неоднократно пытался оспорить решение в суде, но получал отказ. В конце июня 2018 года ЕУ проиграл очередной судебный спор о лишении лицензии, после чего в вузе заявили, что не собираются больше судиться с Рособрнадзором.

Несмотря на это, в начале августа университет смог пройти проверку Рособрнадзора. Глава аппарата ректора Алла Самолетова рассказала, что чиновники не выявили никаких нарушений.

Ведомство должно было определиться с выдачей лицензии за месяц. Руководство вуза планировало начать учебный год до конца 2018 года.

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У Европейского университета были проблемы не только с лицензией, но и со своим зданием. Вуз на протяжении многих лет находился в особняке Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, но после нескольких проверок комитет имущественных отношений отказал в одностороннем порядке от договора аренды.

В защиту университета выступали и чиновники, и студенты. В конце октября депутаты Петербурга направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить вуз.

В ноябре студенты и активисты различных движений провели несколько митингов в поддержку университета. На митинге 11 ноября 2017 года выступала журналистка и кандидат в президенты РФ в 2018 году Ксения Собчак. Ее прогнали с акции свистом и криками «позор».

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