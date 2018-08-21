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Ночной ураган в Петербурге валил деревья и дорожные знаки (ФОТО)

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© Фото: vk.com/spb_today
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    В Ленобласти непогода затруднила движение электричек и оставила без света 8 тыс. человек.

    Сегодня ночью ураган в Петербурге повалил 42 дерева, несколько дорожных знаков и фонарных столбов, сообщают очевидцы в социальных сетях. По их словам, на улице Есенина и Ланском шоссе сильный ветер вырвал с корнем огромные деревья. Первое упало к двери парадной, второе перекрыло вход в магазины, расположенные на улице.

    На Парнасе непогода «подкорректировала» работу светофоров. На проспектах Тореза и Энгельса, улице Ольги Берггольц и 2-м Рабфаковском переулке деревья упали на припаркованные автомобили.

    В Ленобласти ситуация еще хуже. Ветер повалил деревья на железнодорожные пути, задержки электричек составляют около двух часов. Сообщается, что пассажиры помогают машинистам расчищать пути.

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    МЧС предупреждало петербуржцев об урагане заранее. По словам спасателей, сегодня днем непогода продолжит лютовать – ожидаются ливни, грозы и ветер до 80 км/ч.

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