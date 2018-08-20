На Петербург 21 августа обрушатся грозы и сильный ветер

В Северной столице во вторник, 21 августа, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В ночь с понедельника на вторник в Петербурге пойдут дожди, местами сильные. Днем ожидаются небольшие осадки, но в отдельных районах их будет сопровождать гроза.

Температура воздуха ночью не поднимется выше отметки в +14 градусов. Днем в городе на Неве потеплеет до +17 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, затем – повышаться.

Жителей Северной столицы из-за сильного ветра просят соблюдать необходимые меры предосторожности.

Нужно убрать все хозяйственные вещи со двора и балкона, а в доме – закрыть окна. Машину стоит убрать в гараж или припарковать вдали от деревьев и непрочных сооружений.

На улице надо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, линий электропередач.