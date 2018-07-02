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Петербургские спасатели совершили более 50 выездов в выходные из-за разгула стихии (ФОТО)

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Сильный ветер валил деревья, срывал кровлю и обрывал провода.

    Спасатели совершили 51 выезд в выходные из-за разбушевавшегося ветра, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

    В 41 случае приходилось устранять угрозу падения деревьев, в остальных – убирать упавшие листы кровли и рекламные конструкции.

    В частности, на улице Кораблестроителей дерево упало на два припаркованных автомобиля, на Малом проспекте Васильевского острова сорвало кровлю. На Яхтенной улице стихия сорвала ограждение строящегося детского сада.

    На Союзном проспекте часть забора упала на KIA, на улице Димитрова ветер перевернул коляску с ребенком, на улице Пионерстроя он оборвал провода.

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    В последний раз ураганный ветер приходил в Петербург 20 июня, тогда спасатели выезжали на вызовы 22 раза. Наиболее серьезно от ветра пострадала крыша станции метро «Новокрестовская». В связи с инцидентом станцию пришлось закрыть для пассажиров на несколько часов.

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