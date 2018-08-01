Европейский университет прошел проверку на получение лицензии

Европейскому университету вернут образовательную лицензию. Об этом сообщил «Интерфакс».

ЕУ смог пройти проверку Рособрнадзора. Тестирование стало четвертой попыткой вуза вернуться к работе в полноценном режиме.

«Нарушений не выявлено. Мы полностью соответствуем лицензионным требованиям», – заявила глава аппарата ректора Алла Самолетова.

Она отметила, что в ближайший месяц Рособрнадзор должен выдать приказ о возобновлении работы Европейского университета. Руководство вуза намерено начать учебный год до конца 2018 года.

В конце июня ЕУ проиграл очередной судебный спор о лишении лицензии. В университете заявили, что не собирались больше судиться с Рособрнадзором.

Во время разбирательств свой пост покинул ректор Европейского университета Олег Хархордин. Сейчас в вузе не ведутся лекции, однако сотрудники продолжают научную работу, проводят открытые лекции.

В конце декабря 2017 года ЕУ окончательно лишился своего здания – особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Вуз арендовал здание в 2011 году до сентября 2024 года, однако после проведения проверок КИО уведомил университет об одностороннем отказе от договора аренды.