Европейский университет передал Смольному особняк Кушелева-Безбородко

Европейский университет передал в управление Смольного особняк Кушелева-Безбородко (Малый мраморный дворец) на Гагаринской улице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата ректора вуза Аллу Самолетову.

«Окончательная передача здания прошла в конце декабря. Сейчас Малый мраморный дворец находится в оперативном управлении Агентства по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга", сокращенно АРИК. Сам Европейский университет полностью переехал в новое здание рядом еще в ноябре», – пояснила Самолетова. По ее словам, у городских властей не возникло претензий к сохранности исторического здания.

ЕУ арендовал здание на Гагаринской улице в 2011 году до сентября 2024 года. После проведения проверок комитет имущественных отношений уведомил вуз об одностороннем отказе от договора аренды. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа подтверждал законность выселения университета. Власти Петербурга в освободившемся особняке планируют разместить Академию цифровых технологий.

Временно вуз перебрался в здание на Гагаринской улице. Университет был лишен образовательной лицензии и получил уже три отказа от Рособрнадзора. Сейчас в вузе лекции не ведутся, однако сотрудники продолжают научную работу, проводятся открытые лекции.

В защиту Европейского университета выступали и чиновники, и студенты. В конце октября депутаты Петербурга направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить вуз. В ноябре студенты и активисты различных движений провели несколько митингов в поддержку университета. На митинге 11 ноября выступала в том числе телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая собирается участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее прогнали с акции свистом и криками «позор».