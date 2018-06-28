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Европейский университет проиграл очередной спор с Рособрнадзором

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© Фото: vk.com/sonya_razumovskaja

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Учреждение больше не собирается обращаться в суд по поводу лишения лицензии.

Девятый арбитражный суд в Москве отказал в апелляции руководству Европейского университета (ЕУ). Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Суд постановил оставить предыдущее решение в силе. Это был последний акт в нашей тяжбе с Рособрнадзором», – заявила руководитель аппарата ректора ЕУ Алла Самолетова.

По ее словам, в университете не сомневались в исходе дела, но довести его до конца «было делом чести». Самолетова заявила, что в настоящее время в ЕУ не могут сказать, будут ли пытаться подать документы на получение новой лицензии.

Рособрнадзор уже несколько раз отказывал вузу в получении лицензии. Во время разбирательств свой пост покинул ректор Европейского университета Олег Хархордин. Сейчас в вузе не ведутся лекции, однако сотрудники продолжают научную работу, проводят открытые лекции.

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В конце декабря 2017 года ЕУ окончательно лишился своего здания – особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Вуз арендовал здание в 2011 году до сентября 2024 года, однако после проведения проверок КИО уведомил университет об одностороннем отказе от договора аренды. В апреле Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Европейского университета к Рособрнадзору.

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