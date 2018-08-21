Нижний парк Петергофа закрыли из-за разбушевавшейся стихии

Утром 21 августа парки Петергофа, Стрельны и Ораниенбаума закрыли из-за экстренного предупреждения МЧС о непогоде. Руководители музеев-заповедников приняли решение для безопасности посетителей.

UPD: парки открыли для посещения в 12:00, стихия обошла пригороды Петербурга стороной.

Ночью ураган повалил в Северной столице 42 дерева, несколько дорожных знаков и фонарных столбов. В Ленобласти ситуация еще хуже: деревья падали на пути следования электричек, пассажиры помогали машинистам разбирать завалы.

В городе Сертолово и поселках Вартемяги и Елизаветинка 8 тыс. человек остались без света. Ремонту оборвавшейся линии электропередач мешает сильный ветер с порывами до 20 м/с.