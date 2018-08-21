С арки Главного штаба на прохожих упали строительные конструкции

С западного крыла Главного штаба Эрмитажа снесло строительные леса. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«Четыре кареты скорой помощи, две реанимации, спасатели и пожарные. По словам очевидцев леса снесло под арку. Пострадал ребенок и несколько взрослых», – сообщили свидетели инцидента.

В пресс-службе городского управления МЧС заявили, что балки задели троих человек. Пострадавших осматривают медики. Спасатели в настоящее время принимают меры, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкций, сообщила «Фонтанка».

По данным ГУ МЧС по городу, вечером 21 августа ожидается усиление ветра до 18 м/с. Ранее из-за разбушевавшейся стихии закрыли Нижний парк Петергофа.

На прошлой неделе строительные леса обрушились на Гражданской улице. В результате инцидента один рабочий скончался. После этого власти Северной столицы анонсировали масштабные проверки стройплощадок в центре города.