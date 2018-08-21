Сады и скверы Петербурга закрыли из-за штормового ветра

Смольный в связи с непогодой принял решение закрыть для посетителей сады и скверы Таврический, Екатерининский, Казанский, Никольский, Декабристов, Некрасовский, Овсянниковский и Лопухинский.

В комитете по благоустройству добавили, что сильный ветер повалил деревья в Удельном парке и парке Сосновка. Специалисты начали убирать последствия ветровала в семь утра, к полудню все работы были завершены.

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Ночью ураган повалил в Северной столице 42 дерева, несколько дорожных знаков и фонарных столбов. В Ленобласти ситуация еще хуже: деревья падали на пути следования электричек, пассажиры помогали машинистам разбирать завалы.

В городе Сертолово и поселках Вартемяги и Елизаветинка 8 тыс. человек остались без света. Ремонту оборвавшейся линии электропередач мешает сильный ветер с порывами до 20 м/с.