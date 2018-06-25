Фигурант дела о подготовке теракта в Казанском соборе получил 2,5 года колонии

Пушкинский районный суд Петербурга признал виновным Шамиля Омаргаджиева, который проходил по делу о подготовке взрыва в Казанском соборе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Омаргаджиева признали виновным в хранении оружия и несообщении о преступлении. В ходе обыска у него нашли автомат Калашникова вместе с патронами. По словам подсудимого, он нашел оружие, однако не смог вспомнить, где именно. Омаргаджиев хотел сдать автомат в полицию, но забыл это сделать.

По версии следствия, обвиняемый знал, что его знакомый Евгений Ефимов готовил теракт в Казанском соборе. Несмотря на это, он не сообщил правоохранителям о готовящемся взрыве.

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Суд назначил Омаргаджиев 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. рублей. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Теракты в Северной столице предотвратили в декабре 2017 года. В ходе спецоперации, проведенной 13-14 декабря, были задержаны семь членов законспирированной ячейки «Исламского государства», чья деятельность запрещена в нашей стране. Злоумышленники планировали устроить серию взрывов 16 декабря с участием террористов-смертников.

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