«Коммерсантъ»: Фигуранта дела Эрмитажа Бориса Мазо объявят в международный розыск

Фигуранта дела о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве зданий для Эрмитажа Бориса Мазо объявят в международный розыск. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету России.

Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры в настоящее время находится за границей. Мазо собираются в ближайшее время заочно арестовать.

По словам адвокатов экс-чиновника, следствие не сообщало официально о своих претензиях. Защита Мазо заявила, что фигурант дела находится на лечении.

В середине мая правоохранители задержали не только Мазо, но и бывшего министра культуры Григория Пирумова, а также главу группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова. По версии следствия, фигуранты дела организовали заключение госконтракта, но не собирались его исполнять. В СК РФ подчеркнули, что большая часть денег, полученных в качестве аванса, была перечислена в подконтрольные подозреваемым организации.

Ранее Мазо был одним из ключевых фигурантов «дела реставраторов». Его приговорили к полутора годам колонии общего режима, однако экс-чиновник был освобожден, поскольку назначенный срок провел в СИЗО. Такое же наказание получил Пирумов.

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