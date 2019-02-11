«Всегда что-то не так»: Пиотровский и его жизнь в Эрмитаже

Арабские сны

Жена директора Эрмитажа Ирина рассказывает, что Михаил Пиотровский видит сны на арабском языке. Жизнь главы одного из самых известных музеев мира связана с миром Востока с самого рождения. Его отец Борис Пиотровский изучал востоковедение. Впоследствии оно стало и специализацией Михаила Борисовича.

Эта сфера в том числе повлияла на внешний вид Пиотровского. Любовь к шарфам, которые он носит даже на даче, его жена объясняет тем, что они напоминают одежду арабов.

Ереванское детство

Отец Пиотровского в качестве сотрудника Эрмитажа приезжал на раскопки в Армении с 1930 года. Спустя 11 лет он познакомился там с Рипсимэ Джанполадян, которая стала его женой. Через три года в Ереване у пары родился сын Михаил.

Детство будущего директора Эрмитажа проходило как в Армении, так и в Ленинграде. Михаил Борисович хорошо относится к обоим городам, но больше всего он любит все же Северную столицу и особенно Невский проспект.

«Правда, той жизни, которая была там в моем детстве, теперь уже нет. Я с Невским проспектом могу не расставаться даже вдали от Петербурга – в горах Памира, степях Казахстана или в Аравии. Когда ты долго идешь по пустыне, по степи, по горам, и надо долго идти, просто тупо идти, тогда, чтобы не скучать, начинаешь вспоминать Невский проспект», – рассказывает он.

Уже в зрелом возрасте Пиотровский стал президентом Всемирного клуба петербуржцев и почетным гражданином города на Неве.

Борис Пиотровский-старший, 1986 год. Фото: Рудольф Кучеров / РИА «Новости»

«Сомневался три дня»

Пиотровский большую часть своей жизни посвятил научной работе. После окончания школы он изучал арабскую филологию, стажировался в Каире, преподавал историю Йемена в Высшей школе общественных наук этой страны, занимался археологией.

Михаил Борисович считает, что не ошибся с выбором профессии. В 2013 году он стал деканом восточного факультета СПбГУ, который закончил за 46 лет до этого. При этом в молодости он не предполагал, что будет руководителем Эрмитажа.

Борис Пиотровский-старший был главой музея с 1964 года вплоть до своей смерти в 1990 году. Затем на протяжении полутора лет Эрмитажем руководил историк Виталий Суслов, пока место начальника не предложили Михаилу Пиотровскому.

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«Сомневался я три дня, пока не дал согласия. Если согласился, значит, должен быть на своем месте», – вспоминал позднее глава Союза музеев России.

Для Пиотровского Эрмитаж был вторым домом, и тяжелая обстановка в музее в период распада СССР сыграла важную роль в решении. По его словам, в те годы у руководства музея не было денег и надежд, но была свобода.

«Понимал, что нужно срочно наводить порядок. Защитить дом от каких-либо посягательств.<...> Какие только руки к музею тянулись, самые разные. Первым делом нужно было отодвинуть всех тех, кто пытался залезть в Эрмитаж с «улицы». Не было ощущения единого организма и в самом музее», – рассказывал Пиотровский.

Пиотровский с сыном Борисом, примерно 1992 год. Фото: esquire.ru

«Прогуливаться могу только по иностранным музеям»

Работа в музее, который считают не только одним из символов Петербурга, но и России, не могла не повлиять на отношение Пиотровского к Эрмитажу. По его словам, он уже никогда не гуляет по его залам.

«Я по нему хожу два раза в день. Но прогуливаться невозможно, все время смотришь, что там, сколько народу, криво висит картина – всегда что-то не так. Поэтому прогуливаться я могу только по иностранным музеям», – рассказывал директор на фестивале VK Fest в 2017 году.

По словам Пиотровского, при его отце Эрмитаж стал глобальным музеем. Но еще больше изменений прошло в эпоху Михаила Борисовича. Стали открываться филиалы в других городах, в том числе за границей.

«Искусство, которое соединяет народы, всегда несет дипломатическую функцию. Кризисы преодолевались с помощью искусства. Вспомним советское время: сначала отправляли выставку, а потом восстанавливались отношения», – говорит один из самых влиятельных деятелей культуры в России.

Пиотровский в 2016 году посетил сирийский город Пальмира, в котором запрещенная в РФ организация «Исламское государство» уничтожила, среди прочего, древнюю триумфальную арку и храм Бела. Глава Эрмитажа прибыл туда вместе с художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, который устроил концерт с симфоническим оркестром.

При Пиотровском в Эрмитаже также прошло европейское биеннале современного искусства «Манифеста». Одно из важнейших культурных событий континента состоялось во второй половине 2014 года.

Пиотровский в Пальмире, 2016 год. Фото: Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

Хищения и уголовные дела

С периодом работы Пиотровского связаны несколько скандалов, в том числе одно из самых масштабных хищений произведений искусства в Эрмитаже. В 2006 году из музея пропали больше 200 экспонатов, стоимость которых оценивалась в 130 млн рублей.

В преступлении виновным признали Николая Завадского, чья жена Лариса, работавшая хранителем в музее, скончалась во время ревизии в Эрмитаже. Подсудимый получил пять лет колонии за хищение 77 экспонатов.

В 2018 году были арестованы бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и еще несколько человек, которых обвинили в хищении 450 млн рублей при строительстве объектов для Эрмитажа. Показания на него дал Михаил Новиков, бывший заместитель директора музея и фигурант дела о хищении в особо крупном размере при реставрации бывшего Запасного дома Зимнего дворца.

Что дальше

В декабре 2018 года Пиотровский отметил свое 74-летие. Он давно знает, что его сын Борис, который работает издателем, не будет следующим руководителем Эрмитажа.

Единственным человеком, который руководил музеем до конца своей жизни, был Борис Пиотровский-старший. У Михаила Борисовича контракт сейчас рассчитан до 2020 года.

Директор Эрмитажа пока что не планирует уходить на пенсию, потому что это работу, несмотря на всю сложность, он считает очень интересной. «А когда интерес исчезает, то надо собирать вещи и увольняться», – сказал Пиотровский в декабре 2018 года.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС