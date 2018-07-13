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Бывший замдиректора Эрмитажа Новиков отделался «условкой» за хищение 30,6 млн рублей

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© Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Михаил Новиков вместе с Александром Коченовым, управляющим компании «Балтстрой», раскаялся и вернул всю сумму.

Бывшего замдиректора по строительству Эрмитажа Михаила Новикова признали виновным по делу о хищении 30,6 млн рублей. Несмотря на это, он отделался условным сроком, сообщила ТАСС.

Новиков вместе с Александром Коченовым, управляющим компании-подрядчика «Балтстрой», признались, что похитили крупную сумму при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца. Раскаяние и возврат денег сыграли не последнюю роль в решении суда.

Прокурор просил приговорить Новикова и Коченова к четырем годом колонии. По мнению стороны гособвинения, условное наказание будет недостаточным.

Куйбышевский районный суд принял не согласился с позицией прокурора. С учетом раскаяния, а также состояния здоровья и положительных характеристик обвиняемых фигуранты дела получили по 2,5 года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Новиков также должен заплатить штраф в 500 тыс. рублей, а Коченов – в 300 тыс.

В настоящее время следователи работают над другим уголовным делом о мошенничестве, связанном с Эрмитажем.  В середине мая правоохранители задержали бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, главу группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова и экс-главу департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо. По версии следствия, фигуранты дела организовали заключение госконтракта, но не собирались его исполнять. В СК РФ подчеркнули, что большая часть денег, полученных в качестве аванса, была перечислена в подконтрольные подозреваемым организации.

Ранее Мазо был одним из ключевых фигурантов «дела реставраторов». Его приговорили к полутора годам колонии общего режима, однако экс-чиновник был освобожден, поскольку назначенный срок провел в СИЗО. Такое же наказание получил Пирумов.

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