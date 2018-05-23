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Эрмитаж хочет отсудить у бывшего замминистра культуры Пирумова 856 млн рублей

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© Фото: Instagram / @voldemarys_

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Экс-чиновник арестован по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство зданий для музея.

Руководство Эрмитажа предъявило иск о компенсации более 856 млн рублей по делу бывшего заместители министра культуры Григория Пирумова, который в настоящее время находится под арестом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Наталью Шатихину, представляющие интересы музея.

«Мы подали гражданский иск к обвиняемым в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения. Сумма иска составляет более 856 млн рублей, что ранее было установлено в рамках арбитражного дела», – сказала юрист.

Бывший чиновник Пирумов – фигурант дела о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа. Его арестовали 18 мая.

По версии следствия, Пирумов, глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников и бывший директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо организовали заключение госконтракта, но не собирались его исполнять. В СК РФ подчеркнули, что большая часть денег, полученных в качестве аванса, была перечислена в подконтрольные подозреваемым организации.

Ранее Пирумов был одним из ключевых фигурантов «дела реставраторов». Его приговорили к полутора годам колонии общего режима, однако экс-чиновник был освобожден, поскольку назначенный срок провел в СИЗО.

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