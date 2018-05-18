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Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищении 450 млн рублей

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© Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

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Экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова. Его обвиняют в хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство зданий для Эрмитажа.

Суд принял решение с учетом тяжести преступления, за которое грозит до 10 лет лишения свободы, а также возможности Пирумова скрыться от следствия или препятствовать ходу расследования. Бывший чиновник заключен под стражу до 16 июля.

Защита Пирумова просила избрать более мягкую меру пресечения, например, домашний арест. Адвокат Федор Куприянов заявил, что его клиент не смог бы помешать следствию.

Пирумова вместе с другими фигурантами дела, главой группы компаний «Роспан» Никитой Колесниковым и экс-директором Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борисом Мазо, задержали 17 мая.

По версии следствия, они организовали заключение госконтракта, но не собирались его исполнять. В СК РФ подчеркнули, что большая часть денег, полученных в качестве аванса, была перечислена в подконтрольные подозреваемым организации.

Ранее Пирумов был одним из ключевых фигурантов «дела реставраторов». Его приговорили к полутора годам колонии общего режима, однако экс-чиновник был освобожден, поскольку назначенный срок провел в СИЗО.

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