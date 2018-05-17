Бывшего замминистра культуры Пирумова задержали по делу о хищении 450 млн рублей в Эрмитаже (ФОТО)

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и бизнесмена Никиту Колесникова. Его подозревают в хищении 450 млн рублей при строительстве зданий для Эрмитажа, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Оперативники также задержали экс-директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Бориса Мазо и руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, они организовали заключение госконтракта, но не собирались его исполнять. В СК РФ подчеркнули, что большая часть денег, полученных в качестве аванса, была перечислена в подконтрольные подозреваемым организации.

Пирумов ранее был одним из ключевых фигурантов «дела реставраторов». В 2016 году его арестовали по подозрению в хищении более 10 млн рублей при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.

Суд приговорил Пирумова к полутора годам колонии общего режима, однако экс-чиновник был освобожден, поскольку назначенный срок провел в СИЗО. Директор петербургской компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев по «делу реставраторов» получил 4,5 года лишения свободы условно.

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