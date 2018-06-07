В отношении компании «БалтСтрой», реконструировавшей БДТ, возбудили дело

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении компании «БалтСтрой», проводившей реконструкцию Большого драматического театра имени Товстоногова, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Алексея Добрынина, представляющего интересы театра.

Дело было возбуждено в конце мая по статье «мошенничество в особо крупном размере». Руководство театра обратилось в правоохранительные структуры после того, как выяснилось, что часть работ сотрудники «БалтСтроя» выполнили ненадлежащим образом, а другую и вовсе не сделали.

«Нам пришлось поработать четыре месяца, как говорят, "за себя и за того парня" и в рамках собственного адвокатского расследования собрать существенную доказательственную базу. Материалы были переданы следствию, "которое, прямо скажем, не горело желанием настойчиво расследовать уголовное дело". Активизировать процесс удалось благодаря прокуратуре», – сказал Добрынин.

«БалтСтрой» входит в холдинговую компанию «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко, которого на данный момент судят за контрабанду 4,5 тыс. бутылок элитного алкоголя. С марта 2016 года в отношении «БалтСтроя» возбудили не менее четырех уголовных дел, связанных с хищениями на крупных государственных подрядах.

Самое известно из них – «дело реставраторов», по которому осенью 2017 года был осужден Григорий Пирумов, занимавший должность заместителя министра культуры.

Читайте также:

БДТ хочет отсудить у художника по свету из США 240 тыс. рублей



Ранее, в феврале 2018 года, было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на реконструкцию БДТ. Правоохранителей заинтересовали контракты компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ), тесно связанной с бывшим вице-губернатором Петербурга Маратом Оганесяном. Чиновника арестовали в 2016 году, уличив в хищении 50 млн рублей при установке видеотабло для стадиона «Зенит-арена».

В 2011-2016 годах на реконструкцию БДТ были заключены контракты на 1,9 млрд рублей. За эти деньги Северо-Западная дирекция Минкультуры и ТДМ должны были выполнить ремонт и поставить новое театральное оборудование.

В ходе следствия выяснилось, что Северо-Западной дирекции были предоставлены ложные документы, в которых содержались сведения об объеме выполненных работ. На основании них подрядчику ТДМ перевели необходимую сумму.

«Распил» обнаружила администрация БДТ, которая летом 2017 года попросила прокуратуру провести проверку на предмет возможных нарушений. В ходе приемки объекта выяснилось, что оборудование отсутствует, а работы не доведены до конца.

Прокуратура передала дело в суд после того, как на расчетном счету ТДМ обнаружили 1 млн рублей. В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников и принимает меры к их задержанию.