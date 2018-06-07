  • 7 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 13:19 61.8981  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 13:19 73.1468  
Нефть($) 07.06.2018 75.65 0.16
Нефть(p) 07.06.2018 4744.37 -26.69

В отношении компании «БалтСтрой», реконструировавшей БДТ, возбудили дело

Автор:


© Фото: Instagram / @witsol575

Темы дня

Организацию подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении компании «БалтСтрой», проводившей реконструкцию Большого драматического театра имени Товстоногова, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Алексея Добрынина, представляющего интересы театра.

Дело было возбуждено в конце мая по статье «мошенничество в особо крупном размере». Руководство театра обратилось в правоохранительные структуры после того, как выяснилось, что часть работ сотрудники «БалтСтроя» выполнили ненадлежащим образом, а другую и вовсе не сделали.

«Нам пришлось поработать четыре месяца, как говорят, "за себя и за того парня" и в рамках собственного адвокатского расследования собрать существенную доказательственную базу. Материалы были переданы следствию, "которое, прямо скажем, не горело желанием настойчиво расследовать уголовное дело". Активизировать процесс удалось благодаря прокуратуре», – сказал Добрынин.

«БалтСтрой» входит в холдинговую компанию «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко, которого на данный момент судят за контрабанду 4,5 тыс. бутылок элитного алкоголя. С марта 2016 года в отношении «БалтСтроя» возбудили не менее четырех уголовных дел, связанных с хищениями на крупных государственных подрядах.

Самое известно из них – «дело реставраторов», по которому осенью 2017 года был осужден Григорий Пирумов, занимавший должность заместителя министра культуры. 

Читайте также:

БДТ хочет отсудить у художника по свету из США 240 тыс. рублей

Ранее, в феврале 2018 года, было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на реконструкцию БДТ. Правоохранителей заинтересовали контракты компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ), тесно связанной с бывшим вице-губернатором Петербурга Маратом Оганесяном. Чиновника арестовали в 2016 году, уличив в хищении 50 млн рублей при установке видеотабло для стадиона «Зенит-арена».

В 2011-2016 годах на реконструкцию БДТ были заключены контракты на 1,9 млрд рублей. За эти деньги Северо-Западная дирекция Минкультуры и ТДМ должны были выполнить ремонт и поставить новое театральное оборудование.

В ходе следствия выяснилось, что Северо-Западной дирекции были предоставлены ложные документы, в которых содержались сведения об объеме выполненных работ. На основании них подрядчику ТДМ перевели необходимую сумму.

«Распил» обнаружила администрация БДТ, которая летом 2017 года попросила прокуратуру провести проверку на предмет возможных нарушений. В ходе приемки объекта выяснилось, что оборудование отсутствует, а работы не доведены до конца.

Прокуратура передала дело в суд после того, как на расчетном счету ТДМ обнаружили 1 млн рублей. В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников и принимает меры к их задержанию.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

    В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram