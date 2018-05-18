Призвавший взорвать Крымский мост журналист отказался оправдываться за свои слова

Журналист Том Роган, автор скандальной статьи «Украина должна взорвать Крымский мост Путина», заявил, что не жалеет о своем материале. Об этом он рассказал в тексте под названием «Почему Путин хочет отправить меня в «Черный дельфин» (исправительная колония для пожизненно осужденных в России, – прим. ред.)» на сайте The Washington Examiner.

По словам Рогана, ему стоило подчеркнуть, что удар необходимо нанести так, чтобы избежать жертв. «Я стою на своем: если вы строите на территории другого государства без его разрешения, оно имеет право уничтожить ваш труд», – считает он.

Журналист отметил, что за пару дней он получил в Twitter около 40 угроз в свой адрес и еще 20 в отношении семьи. Роган добавил, что он уважает россиян и их историю, но не «режим, представляющий угрозу».

Статья про Крымский мост вышла 15 мая. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал материал Рогана «безумием». Он подчеркнул, что правоохранительным органам России и США стоит внимательно изучить статью.

Вскоре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Рогана. По версии правоохранителей, статься содержит признаки призывов к осуществлению террористической деятельности.

Глава России Владимир Путин торжественно открыл Крымский мост во вторник, 15 мая. Открытие переправы возмутило официальных представителей Госдепартамента США и внешнеполитической службы Европейского союза. Они считают незаконным референдум в Крыму, по итогам которого полуостров в 2014 году вошел в состав РФ.

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