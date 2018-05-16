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США и Европейский союз осудили открытие Крымского моста

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© Фото: kremlin.ru

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Представители Штатов и ЕС назвали строительство переправы противоречащим международному праву.

Госдепартамент США и внешнеполитическая служба Европейского союза выступили против открытия Крымского моста. Об этом сообщается на официальных сайтах ведомств.

Представитель Соединенных Штатов Хизер Науэрт заявил, что переправа была построена без разрешения Украины. По его словам, мост «служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право».

Науэрт добавил, что мост мешает судоходству, поскольку ограничивает размеры судов, которые могут проходить в Керченский пролив.

Майя Косьянчич, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза, также осудила открытие переправы. Она заявила, что строительство моста «направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова и его изоляцию от Украины, частью которой он является».

«Европейский союз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает нарушение международного права», – добавила Косьянчич.

На критику Госдепартамента США ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал слова Нойерта «злопыхательством».

Сенатор подчеркнул, что для строительства моста не нужно разрешение Украины, помтому что Крым с 2014 года находится в составе России. Он добавил, что возведедние переправы планировалось еще «в дореволюционное время».

«Мост нарушает интересы США, поскольку он демонстрирует возможности России, укрепляет единство ее территорий и делает более комфортным проживание граждан нашей страны в Крыму. Это для США выглядит неприемлемо, так как они в этом вопросе полностью поддерживают позицию Украины», – передает «Политэксперт» слова Владимира Шаповалова, доцента кафедры политических исследований России и постсоветского пространства Института политики, права и социального развития МГГУ им. Шолохова.

Крымский мост начали строить в апреле 2015 года, через год после вхождения полуострова в состав России по итогам референдума, который Украина считает незаконным. Автомобильную часть переправы, соединяющий регион с Таманским полуостровом в Краснодарском крае, должны были открыть в декабре 2018 года, но рабочие по инициативе президента РФ Владимира Путина решили завершить работы на полгода раньше.

Торжественное открытие переправы состоялось 15 мая. Первым по мосту проехал Путин, он сидел за рулем «КамАЗа». Движение по мосту для всех водителей запустили утром 16 мая.

Президент РФ признался, что никогда не слышал о таких сроках возведения столь сложных сооружений, сообщили «Известия» со ссылкой на Александра Островского, гендиректора компании «СГМ-Мост» и одного из руководителей строительства Крымского моста. Островский отметил, что все работали «не за заработок, а за совесть», поэтому переправу удалось открыть с опережением графика.

Председатель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов заявил, что открытие моста облегчит транспортную доступность Крыма.

«Это связь с «большой землей». Многие говорили, что мост никогда не будет построен. Поэтому его открытие – это важный символический шаг в обеспечении единства нашей страны», – сказал политолог.

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