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Первый пейзажный парк в Петербурге: история Таврического сада

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© Фото: Instagram / @noodelia

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200 лет назад Таврический сад считался самым красивым парком в Северной столице. Екатерина II говорила, что это одно из лучших мест для прогулок, особенно осенью и весной. Рассказываем, кто и как создавал сад, почему он так называется, причем тут «Мойдодыр» Чуковского, «Нос» Гоголя, Шерлок Холмс и мушкетеры.

Райский уголок

 

Екатерина II, как и все образованные люди 18 века, обожала английские сады и хотела, чтобы в столице империи их было как можно больше. Она увлекалась книгами про ландшафтные парки, переводила их, приглашала садовников из-за рубежа, с любовью обустраивала свой сад в Царском Селе.

Английский сад в то время считался идеалом естественности – никаких четких форм, шаров из деревьев и фонтанов – только природные очертания, трава, ручьи, аккуратные дорожки.

Создателя Таврического сада, англичанина Вильяма Гульда, в Россию пригласил Григорий Потемкин (они вместе создали множество парков в разных городах). Перед садовником стояла задача: на плоском участке создать английский парк, для которого необходимы перепады высот и вода. Денег потребовалось много.

Сначала занимались восточной частью участка: вырыли пруд и каналы, вынутую землю пустили на холмы, покрыли ее дерном. Затем высадили 23 тыс. деревьев, многие из которых привезли из Англии. В завершение, к концу 1783 года, каналы и пруды наполнили водой из Лиговского канала, выпустили стерлядь.

Западную часть осваивали в 1792-1796 годах. Вместо ровной площадки обустроили образцовый английский парк – много деревьев и кустарников, пруд, аккуратные холмы – без статуй, дорогих построек, лишь небольшая беседка «Адмиралтейство» для хранения лодок. Параллельно со всем этим строился Таврический дворец.

Таврический сад был окружен палисадом из бревен и рвом, через который вели деревянные мостики. Деревья росли по краям и огораживали участок от городской застройки.

В прудах плавали лебеди, по газонам бродили павлины. В оранжерее выращивались арбузы, дыни, персики, абрикосы и ананасы. Более 60 лет Таврический сад был доступен только для царских особ и важных гостей – эдакий райский уголок для высшего света.

«Вид Таврического сада в Санкт-Петербурге». Бенжамин Петерсен, 1797 год. Фото: wikipedia.org
 

Потёмкин прожил во дворце около года. В октябре 1791-го в возрасте 52 лет он скончался от лихорадки. Есть мнение, что его мог отравить один из соперников, фаворитов Екатерины II.

После смерти Потёмкина парк и дворец были взяты в казну. Екатерина II превратила их в свою резиденцию, в которой любила бывать все последние годы жизни.

1/10 моста, пароход и тюлень

 

В 1793-1794 годах в саду появились два железных моста. Это были чуть ли не первые в России мосты из железа, обычно их делали из чугуна. Они вели на Большой остров. Один из них создал механик Иван Кулибин по модели непостроенного деревянного моста через Неву в 1/10 натуральной величины. В 1815 году в пруду Таврического сада испытали первый российский пароход «Елизавета» – обычную лодку с паровым двигателем. Позже пароход совершил рейс с 13 пассажирами в Кронштадт. В 1829 году случилось еще одно необычное событие: персидский принц Хосров-Мирза подарил парку морского тюленя.

В 1822 году вдоль Таврической улицы была сооружена ограда с каменными воротами. Она отделила участок, примыкавший к апартаментам хозяев усадьбы – «Государеву дворику».

В 1861 году Таврический сад стал общественным. Газета «Северная пчела» писала: «По Высочайшему повелению с 24-го сего июля Таврический сад, за исключением оранжереи и фруктового сада, открыт для общественного гуляния... Вход в сад назначен с Таврической улицы, через так называемый Государев дворик».

Летом, как известно, в парке устраивали катания на верблюдах. Зимой катались на санках с горок и на коньках по озеру. В беседке «Адмиралтейство» купцы Сольвьёв и Макаров открыли ресторан. Когда в 1865 году беседка сгорела, на ее месте построили двухэтажный павильон.

В 1863 году первоначальную ограду из бревен убрали, ров засыпали, а в 1896-м была установлена сохранившаяся до наших дней чугунная ограда высотой почти два метра. Она изготовлена на петербургском чугунно-литейном заводе имени Сан-Галли по чертежам художника и архитектора Александра Бруни.
Фото: Instagram / @azhiglov / @katerelax
 

Откуда название

 

Название сада, дворца и улицы связаны с Потёмкиным. В ходе военной кампании в 1783 году под его руководством Крым присоединился к России (в том же году к ней были присоединены Тамань и Кубань, а Крымское ханство перестало угрожать Российской империи).

За свое участие в войне Потёмкин получил от императрицы титул князя Таврического и усадебные земли и дворец. Последний получил название «Таврический»; Таврида – старое название Крымского полуострова. Ранее дворец назывался Конногвардейским домом из-за казарм этого полка, расположенных рядом.

«Таврическим» парк был до 1932 года. Тогда в честь досрочного выполнения страной первого пятилетнего плана (за четыре года и три месяца) сад переименовали в «парк культуры и отдыха имени Первой Пятилетки». С 1958 года – в «Городской детский парк». Историческое название «Таврический сад» парку вернули 14 апреля 1975 года.
Фото: Instagram / @bk.hollowbones / @svetlanabolkh
 

Реставрации и памятники

 

Фонтан со скульптурой «Мальчик с уткой» был создан в 1910 году по проекту Бруни. Вода вытекает из клюва утки, падает в четыре чаши, а затем – в чашу бассейна. В 2008 году скульптуру похитили. Через год была установлена ее копия.

Парк сильно пострадал от наводнения в 1924 году. Во время блокады Ленинграда на сад было сброшено огромное количество артиллерийских снарядов, более 40 фугасных бомб.

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В 1941 году советский летчик Алексей Севастьянов совершил первый ночной таран вражеского бомбардировщика над Ленинградом, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Обломки немецкого самолета «Хейнкель-111» упали в Таврический сад. Немецкий пилот спасся на парашюте и был задержан на улице Маяковского. Советский истребитель «Чайка» упал на Басковом переулке. После столкновения в воздухе Севастьянов остался жив. Алексей Тихонович погиб около поселка Рахья Всеволожского района Ленобласти 23 апреля 1942 года. Он выполнял задание по защите Дороги жизни.

Первая реставрация Таврического сада была закончена в 1958 году, вторая – в 2001-м.

В парке установили памятники Владимиру Ленину, а в 1962 году разместили памятник пионерам-героям – первый в СССР монумент детям, погибшим в годы блокады. В 1990 году поставили бюст Петру Чайковскому, в 1995 году – памятник Сергею Есенину.
Фото: Instagram / @iraifox / @abashina_design
 

Оранжерея в Таврическом саду

 

Планировка Таврического сада за его двухсотлетнюю историю много раз менялась. Там, где ранее находилась Пальмовая оранжерея, в 1935 году установили оранжерею, привезенную из Царского Села. В настоящее время она открыта для посетителей. Это небольшой оазис с экзотическими растениями. Здесь есть выставочный зал и магазин цветов, кафе и зал. Часто в оранжерее проходят концерты и литературные чтения.

В саду снимали сцены для множества фильмов. Например, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Господин оформитель».
Фото: Instagram / @liza_no_home / @breykin.a
 

Упоминания в литературе

 

В сказке Корнея Чуковского «Мойдодыр» в Таврическом саду за автором гналась мочалка. Тут же происходит его встреча с Крокодилом.

А от бешеной мочалки
Я помчался, как от палки,
А она за мной, за мной
По Садовой, по Сенной.

Я к Таврическому саду,
Перепрыгнул чрез ограду,
А она за мною мчится
И кусает, как волчица.

Вдруг навстречу мой хороший,
Мой любимый Крокодил.
Он с Тотошей и Кокошей
По аллее проходил

И мочалку, словно галку,
Словно галку, проглотил...

Николай Гоголь в последней редакции своей повести «Нос» писал: «В Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева». В августе 2015 года на одной из аллей у пруда вновь появился легендарный нос, выполненный в виде трехмерной фигуры. Это был один из самых необычных экспонатов выставки своеобразных произведений искусства из дерева.

Герой рассказа Даниила Хармса «Сон дразнит человека» Марков в бешенстве вскочил «с дивана и без шапки и без пальто помчался по направлению к Таврическому саду».

 

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