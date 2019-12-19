Гордость Северной столицы: главные корабли и подлодки Петербурга

Если на дворе лето, то действительно впечатляющие корабли можно увидеть на набережной Лейтенанта Шмидта (около 10 минут пешком от Исаакиевского собора). В тёплое время года здесь швартуются огромные круизные лайнеры (длина некоторых достигает 200 метров), а также в ожидании ночной навигации отстаиваются грузовые судна река-море, предназначенные для плавания как по морским, так и по внутренним (речным) водным путям. Последние смогут продолжить своё следование после 01:00, когда мосты будут разведены.

Круизные лайнеры отдыхают ещё на морском вокзале на Васильевском острове. Однако увидеть корабли получится лишь издалека: на территорию могут попасть только портовики и пассажиры.

Крейсер «Аврора»

Уже много лет «Аврора» – один из главных символов города на Неве. Бронепалубный крейсер был спущен на воду в мае 1900 года и введён в эксплуатацию три года спустя. Назвали его в честь одноимённого парусного фрегата, прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны в 1854 году.

«Аврора» принимала участие как в русско-японской, так и в Первой мировой войнах. А в советское время в ходе Октябрьской революции холостой выстрел с борта крейсера явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца.

Сейчас это – корабль-музей с экспозицией, посвящённой одной из самых трагичных страниц истории российского флота, – началу 20 века. Здесь хранятся личные вещи экипажа, оружие, форма и другие артефакты.

Посетить выставку можно как самостоятельно, так и с экскурсией.

Официальный сайт

Где: Петроградская набережная, 8А

Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00 (выходные дни: понедельник и вторник)

Сколько:

Для граждан России и стран СНГ: взрослые – 400 рублей; школьники, студенты (только дневной формы обучения), пенсионеры – 200 рублей; дети дошкольного возраста – бесплатно

Для иностранных граждан: взрослые – 700 рублей; студенты и школьники – 400 рублей

Фото: Instagram / @vitaliy.karpovich, @osokin.photo

Ледокол «Красин»

Огромный арктический ледокол русского и советского флотов, известный на весь мир, более 30 лет является судно-музеем. В годы Великой Отечественной войны «Красин» проводил морские конвои с военными грузами из Великобритании в Мурманск. Гитлер даже обещал высшую награду Германии капитану подводной лодки, который сумеет потопить ледокол.

Экскурсии на корабле проходят каждый час. Взрослым и детям от 14 лет также можно побывать в машинном отделении.

Официальный сайт

Где: Петроградская набережная, 8А

Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00 (выходные дни: понедельник и вторник; санитарный день: последняя среда месяца)

Сколько: от 300 рублей

Фото: Instagram / @olgalemesheva, @pivo_varov

Подводная лодка Д-2 «Народоволец»

В морской список города на Неве стоит включить воссозданную подводную лодку времён Великой Отечественной войны Д-2. Весь её облик – от корпуса до отсеков и мест работы экипажа – выглядит также, как это было во время войны.

«Народоволец» можно изучить не только снаружи, но и изнутри. Музей работает ежедневно с 11:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника. Экспозиция посвящена действиям советского флота и эскадр союзников в те тяжёлые времена.

Официальный сайт

Где: Шкиперский проток, 10

Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00 (выходные дни: понедельник и вторник)

Сколько: взрослые – 500 рублей; студенты и учащиеся – 300 рублей; льготная категория граждан – 100 рублей; дошкольники и инвалиды — бесплатно

Для граждан России экскурсионное обслуживание стоит 150 рублей, для иностранцев – 300 рублей; авторская экскурсия для группы до 5 человек – 2000 рублей

Фото: peterburg.guide

Подводная лодка С-189

Если вы любите современные военные корабли, вам сюда. Дизельная субмарина послевоенного периода всю карьеру провела на Балтике и стояла на страже Российских рубежей до конца 1980-х годов. Ещё С-189 принимала участие в испытании новых образцов оружия.

Экскурсия по кораблю-музею включает в себя посещение всех отсеков подлодки. Имейте в виду: если у причала стоит круизный лайнер, то С-189 закрыта для посетителей. В кассе принимают только наличку.

Официальный сайт

Где: набережная Лейтенанта Шмидта, 31А

Когда: со среды по воскресенье с 11:00 до 18:00 (выходные дни: понедельник и вторник)

Сколько:

Полный билет – 700 рублей для всех посетителей; гражданин России с полным билетом может бесплатно провести с собой одного ребёнка младше 7 лет

Льготный – 400 рублей: для студентов (курсантов), детей и пенсионеров, если они являются гражданами РФ

При заказе экскурсий билеты приобретаются на всех посетителей, независимо от возраста

Отдельная экскурсия для группы иностранных туристов (до 10 человек, включая сопровождающего гида-переводчика) – 7000 рублей

Фото: Instagram / @4traveler, @blogdocfleur

Корабль-музей «Полтава»

«Полтава» – первый крупный корабль Балтийского флота, который был спущен на воду в Петербурге в 1712 году. Его строительство лично контролировал Пётр Великий. Название судно получило в честь битвы под Полтавой.

Точную полноразмерную копию громады, оборудованную 54 артиллерийскими орудиями, можно увидеть в Лахте. Её спустили на воду в 2018 году. На борту судна размещён музей морской истории города на Неве.

Кстати, «Полтава» не стоит статично у причала: время от времени она выходит в плавание по Финскому заливу.

Официальный сайт

Фото: vk.com/poltavaship

Ботик Петра I

Ботик основателя Петербурга был построен в 1688 году и назван «Святой Николай». Именно на нём император учился ходить под парусом и начал постигать сложную мореходную науку.

Бот позднее получил второе имя – «дедушка русского флота». Одно время он стоял на специальном постаменте в Кремле: там его в качестве памятника установил лично Пётр I по случаю Ништадского мирного договора. Затем ботик перевезли в Северную столицу и оставили на хранение в Центральном военно-морском музее.

Копию-новодел лодки, созданную к 300-летию Российского флота, можно увидеть в специально построенном Ботном доме в Петропавловской крепости.

Где: Петропавловская крепость

Когда: ежедневно с 09:00 до 21:00

Фото: aroundcard.com

Фото: Livejournal / @jury-a-kap