Картина дня: запуск движения поездов по Крымскому мосту и падение бетоновоза в Неву

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту. Первым об этом написали Пятый канал (13:45), Piter.TV (14:00) и «Деловой Петербург» (14:00).

Торжественная церемония состоялась днём 23 декабря. В первом составе, который проехал по Крымскому мосту из Керчи в Тамань, находился президент России Владимир Путин.

Когда глава государства прибыл на полуостров, он пообщался с рабочими, а также побеседовал с министром транспорта Евгением Дитрихом.

Для грузовых поездов движение по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года.

Второй темой, по версии «Монитора», стало отправление первого поезда из Петербурга в Севастополь. Быстрее всех об этом сообщили «Деловой Петербург» (14:10), 78.ru (14:10) и канал «Санкт-Петербург» (14:15).

Первый состав, который проедет из Северной столицы на полуостров через Крымский мост отправился с Московского вокзала в 14:00.

Поезд пробудет в пути 43 часа 25 минут. Планируется, что он прибудет в Севастополь 25 декабря в 09:25 25 декабря.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало падение бетоновоза в Неву в Петербурге. Оперативнее всех об этом рассказали «Фонтанка» (08:20), «Деловой Петербург» (08:35) и Пятый канал (08:35).

Инцидент случился ранним утром 23 декабря. Машина врезалась в здание на Октябрьской набережной, а затем столкнулась с другим автомобилем и свалилась в реку.

Достать бетоновоз удалось днём. Для этого привлекали сотрудником МЧС вместе с эвакуатором.

В настоящее время уточняется, где находится водитель машины. Его не удалось оперативно найти после аварии.

Самыми оперативными в Петербурге стали Пятый канал, «Фонтанка» и канал «Санкт-Петербург».