  • 18 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 62.5417  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 73.8749  
Нефть($) 17.05.2018 79.45 +0.24
Нефть(p) 17.05.2018 4982.69 -23.48

Песков: Статья The Washington Examiner с призывами взорвать Крымский мост – безумие

Автор:


© Фото: Instagram / @krymsky_bridge

Темы дня

Пресс-секретарь главы РФ считает, что отечественным и зарубежным правоохранительным органам стоит изучить материал американского журнала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал статью американского издания The Washington Examiner, содержащую призывы взорвать Крымский мост, сообщил «Интерфакс».

Материал еженедельника вышел 15 мая, в день, когда глава России Владимир Путин торжественно открыл переправу. По мнению журналистов, Украина должна разрушить элементы моста.

Песков назвал статью «уродливым проявлением некачественной журналистики». Он подчеркнул, что это можно «оценивать как безумие», граничащее с призывами, на которые правоохранительным органам, в том числе США, стоит обратить внимание.

Ранее объяснений от журнала потребовало посольство РФ в США.

«Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики. Ожидаем от The Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику», – заявили дипломаты, добавив, что «свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей».

Открытие моста возмутило официальных представителей Госдепартамента США и внешнеполитической службы Европейского союза. В Совете Федерации назвали мнение Запада «злопыхательством».

Крымский мост начали строить в апреле 2015 года, через год после вхождения полуострова в состав России по итогам референдума, который Украина считает незаконным. Автомобильную часть переправы, соединяющий регион с Таманским полуостровом в Краснодарском крае, должны были открыть в декабре 2018 года, но рабочие по инициативе президента РФ Владимира Путина решили завершить работы на полгода раньше.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

    Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов
    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram