Песков: Статья The Washington Examiner с призывами взорвать Крымский мост – безумие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал статью американского издания The Washington Examiner, содержащую призывы взорвать Крымский мост, сообщил «Интерфакс».

Материал еженедельника вышел 15 мая, в день, когда глава России Владимир Путин торжественно открыл переправу. По мнению журналистов, Украина должна разрушить элементы моста.

Песков назвал статью «уродливым проявлением некачественной журналистики». Он подчеркнул, что это можно «оценивать как безумие», граничащее с призывами, на которые правоохранительным органам, в том числе США, стоит обратить внимание.

Ранее объяснений от журнала потребовало посольство РФ в США.

«Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики. Ожидаем от The Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику», – заявили дипломаты, добавив, что «свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей».

Открытие моста возмутило официальных представителей Госдепартамента США и внешнеполитической службы Европейского союза. В Совете Федерации назвали мнение Запада «злопыхательством».

Крымский мост начали строить в апреле 2015 года, через год после вхождения полуострова в состав России по итогам референдума, который Украина считает незаконным. Автомобильную часть переправы, соединяющий регион с Таманским полуостровом в Краснодарском крае, должны были открыть в декабре 2018 года, но рабочие по инициативе президента РФ Владимира Путина решили завершить работы на полгода раньше.

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