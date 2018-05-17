СК возбудил уголовное дело в отношении автора статьи с призывами взорвать Крымский мост

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении автора статьи «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» Тома Рогана. Материал вышел в американском журнале The Washington Examiner.

По версии правоохранителей, текст, который сначала появился на сайте Рогана, а затем и в еженедельнике, содержит признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности в России. Это соответствует статье 205 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления», – заявили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится доследственная проверка в отношении редактора The Washington Examiner.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал материал Рогана «безумием». Он подчеркнул, что правоохранительным органам России и США стоит внимательно изучить статью.

Глава России Владимир Путин торжественно открыл мост во вторник, 15 мая. Открытие моста возмутило официальных представителей Госдепартамента США и внешнеполитической службы Европейского союза. Они считают незаконным референдум в Крыму, по итогам которого полуостров в 2014 году вошел в состав РФ.

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